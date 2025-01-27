Dois detidos por crimes de burla e falsificação de documentos de obtenção de vistos para Portugal

Um homem e uma mulher foram detidos, nesta terça-feira, 24, fora de flagrante delito, suspeitos de 14 crimes de burla qualificada e falsificação de documentos de obtenção de vistos, totalizando um prejuízo às vítimas de cerca de quatro milhões de escudos cabo-verdianos, de acordo com a Polícia Judiciária.

Os dois indivíduos, de 32 e 59 anos, foram presos durante uma operação, nas zonas de Achada de Santo António e Palmarejo (Monte Vermelho), na cidade da Praia, mediante o cumprimento de mandados emitidos pela Procuradoria da Comarca da Praia, no âmbito de diligências investigativas desenvolvidas por esta polícia científica.

De acordo com a investigação, os suspeitos actuavam em conjunto com pessoas interessadas em obter vistos para Portugal, supostamente facilitando o processo junto da Embaixada de Portugal em Cabo Verde, mediante pagamento de quantias em dinheiro e prometendo garantir a emissão dos vistos.

Os detidos foram apresentados às autoridades judiciais para o primeiro interrogatório, tendo o Tribunal Judicial da Comarca da Praia aplicado como medidas de coacção a obrigação de apresentação periódica às autoridades policiais e a proibição de contacto entre ambos.