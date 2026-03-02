​Boa Vista acolhe Fórum Juvenil da Acção Climática

A cidade de Sal Rei, na ilha da Boa Vista, recebe, a partir de hoje, o Fórum Juvenil da Acção Climática, iniciativa que reúne 60 jovens de todo o país para um espaço de reflexão, capacitação e mobilização em torno dos desafios climáticos em Cabo Verde.

De acordo com o governo, a organização do Fórum resulta de uma coordenação conjunta entre o Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ, I.P.) e a LuxDev, no âmbito do Programa Acção Climática.

O evento reúne líderes juvenis, activistas, representantes de organizações juvenis e técnicos municipais, com o objectivo de reforçar competências na compreensão dos riscos climáticos, interpretação de informação científica e liderança de processos de transição justa, bem como na apresentação de soluções locais ajustadas às realidades insulares.

Entre os temas em destaque constam “O Clima em Cabo Verde: Riscos, Impactos e Futuro das Ilhas” e “Políticas Climáticas e Juventude”. O programa inclui ainda oficinas práticas e visitas de campo para observação de fenómenos e contextos concretos, como zonas costeiras afectadas pela erosão e subida do nível do mar, comunidades vulneráveis, ecossistemas frágeis - incluindo observação de cetáceos - e a relação entre turismo e clima.

O acto de abertura será presidido pelo Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro para a Juventude e Desporto, Carlos Monteiro, e contará igualmente com a presença de representantes da Embaixada do Luxemburgo em Cabo Verde e do Ministério da Agricultura e Ambiente.

O Fórum pretende reforçar a participação juvenil na agenda climática nacional, promovendo a formação de jovens capazes de mobilizar comunidades, escolas e municípios, contribuindo para a resiliência climática e o desenvolvimento sustentável do país.

Foto: depositphotos