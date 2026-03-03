Governo anuncia projecto de criação de "Escolas Cabo-verdianas" em países africanos com forte presença da diáspora

O Governo está a preparar, para o futuro, a criação de Escolas Cabo-verdianas a serem instaladas sob a superintendência das missões diplomáticas cabo-verdianas em países africanos com significativa presença de comunidades cabo-verdianas, de acordo com o anúncio da Secretária de Estado das Comunidades na sua visita a Benguela, Angola.

Vanuza Barbosa reuniu-se com a comunidade cabo-verdiana residente naquela província de Angola, onde se estima que 10% da população seja de origem cabo-verdiana, de acordo com nota do Ministério das Comunidades.

Segundo referiu, Cabo Verde aposta na educação como forma de integração da sua diáspora, considerada essencial para o sucesso dos compatriotas no país de acolhimento e para o desenvolvimento sustentável do país.

No encontro, foram igualmente apresentadas as medidas governamentais direccionadas à diáspora, nomeadamente o mapeamento da comunidade cabo-verdiana no exterior, benefícios fiscais específicos, iniciativas relacionadas com o processo de aquisição da nacionalidade e o aumento da pensão social, que contempla a diáspora africana.

Durante a sessão, Vanuza Barbosa respondeu a diversas questões colocadas pelos presentes, entre as quais o processo de aquisição da nacionalidade, as dificuldades na obtenção do cartão de residência em Angola e a ligação aérea entre Cabo Verde e Angola.

A Secretária de Estado das Comunidades sublinhou que o país não esquece a sua diáspora, considerando-a um pilar fundamental para a estratégia de desenvolvimento sustentável de Cabo Verde e para o progresso económico e social da nação.

"A comunidade cabo-verdiana, em qualquer parte do mundo, é reconhecida como trabalhadora, bem integrada e respeitadora das leis do país de acolhimento", afirmou.

Vanuza Barbosa começou a sua visita no dia 27 de Fevereiro e encerra-la-á hoje, 3 de Março.