São Nicolau: Governo anuncia abertura de centro de cuidados para pessoas com deficiência na Ribeira Brava

O ministro de Estado, da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, anunciou hoje, na Ribeira Brava, a abertura de um centro de cuidados para pessoas com deficiência, no âmbito do projecto “Fechando Brechas”.

Em entrevista à Inforpress, o governante assegurou que o espaço que vai acolher o centro já foi cedido pela Câmara Municipal da Ribeira Brava faltando apenas concluir a reabilitação das instalações para que o projecto possa avançar.

“Creio que os objectivos do Governo para a inclusão aqui na ilha de São Nicolau estão a ser conseguidos, mas nós queremos mais, porque ainda há problemas que persistem e que exigem novas medidas e novas políticas para não deixarmos ninguém para trás”, afirmou.

Durante os três dias de estada na ilha de São Nicolau, o ministro visitou várias estruturas sociais e reuniu-se com confissões religiosas, com quem abordou a necessidade de continuar a dar especial atenção às crianças, às pessoas idosas e às pessoas com deficiência.

No sector da infância, destacou a importância de reforçar e universalizar o acesso às creches e jardins-de-infância.

Conforme explicou, o Governo tem vindo a subvencionar e a garantir a gratuitidade do acesso às creches e jardins-de-infância para todas as crianças dos grupos 1 e 2 do Cadastro Social.

Estas medidas, segundo precisou, foram partilhadas com responsáveis de jardins e creches da ilha, nomeadamente, da Creche Daniel Monteiro, na Ribeira Brava.

Em sede de diálogo com as entidades religiosas, o governante reiterou a necessidade de uma atenção especial aos grupos mais vulneráveis, nomeadamente, crianças, idosos e pessoas com deficiência, sublinhando que as parcerias locais são fundamentais para “não deixar ninguém para trás”.

Fernando Elísio Freire considerou a visita “extremamente positiva”, sublinhando que, actualmente, quase mil pessoas em São Nicolau beneficiam da pensão social, na sequência do aumento do número de beneficiários e do valor da prestação, por parte do Governo.

Ainda segundo o governante, cerca de 300 famílias recebem o Rendimento Social de Inclusão e que programas como o de inclusão produtiva “Andar e Bem”, o programa de cuidadores e a municipalização, em parceria com as câmaras municipais, estão a decorrer “muito bem”, a par do programa de protecção à infância e às pessoas idosas.