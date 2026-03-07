Ilha do Maio deverá ultrapassar 40% de produção de energia renovável ainda este ano – primeiro-ministro

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, afirmou hoje, na ilha do Maio, que a produção de energias renováveis na ilha poderá ultrapassar os 40% ainda este ano, com a entrada em funcionamento da nova central solar fotovoltaica.

Durante a cerimónia de inauguração da infra-estrutura, o chefe do Governo explicou que a central, embora inaugurada formalmente hoje, já se encontra em operação desde Agosto de 2025.

O sistema será reforçado em Setembro com a instalação de baterias para armazenamento, permitindo estabilizar a produção e evitar perdas nos períodos sem sol.

“A nossa intenção no Maio é atingir 40% ou mais neste ano, tendo em conta que a meta nacional está à volta de 35% para 2026. No Maio já estaremos a ultrapassar essa meta”, sublinhou Ulisses Correia e Silva, destacando o pioneirismo da ilha na transição energética.

A central solar fotovoltaica possui uma potência instalada de 412 quilowatt-pico (kWp) e uma produção anual estimada em 755 megawatt-hora (MWh), permitindo poupar cerca de 182 toneladas de combustíveis fósseis por ano e na redução da emissão de aproximadamente 582 toneladas de dióxido de carbono.

O investimento no parque solar e no sistema de baterias ronda os 180 mil contos, integrando um pacote global financiado pelo Banco Mundial superior a 10 milhões de dólares, destinado ao Projecto de Energias Renováveis e Melhoria do Rendimento dos Serviços Públicos.

Na ocasião, o primeiro-ministro anunciou também que está em fase de conclusão a substituição de toda a iluminação pública da ilha por lâmpadas LED, medida que visa reduzir o consumo e os custos operacionais.

Desde 2022, os investimentos no sector da energia na ilha do Maio totalizam cerca de 382.500 contos, um esforço que, segundo o chefe do Governo, reforça o compromisso com a sustentabilidade da ilha, classificada como reserva mundial da biosfera pela UNESCO.