Ilha do Sal acolhe formação para o reforço da segurança alimentar no sector turístico

O Instituto do Turismo de Cabo Verde (ITCV) promove, em Março, na ilha do Sal, uma acção de capacitação em Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controlo (HACCP), destinada a profissionais de estabelecimentos hoteleiros e restaurantes, com o objectivo de reforçar a segurança alimentar no sector turístico.

A acção terá lugar nos dias 9 a 14 de Março, em Santa Maria, e 16 a 20 de Março, em Espargos. Nesta primeira fase, a formação ora mencionada será ministrada apenas na ilha do Sal, sendo posteriormente alargada às restantes ilhas.

Para o Instituto do Turismo de Cabo Verde, a segurança alimentar é uma responsabilidade estratégica para Cabo Verde, sobretudo enquanto destino turístico. Num mundo globalizado, onde a informação circula em tempo real, a qualidade e a segurança dos alimentos deixaram de ser apenas uma exigência sanitária para passar a ser um activo de posicionamento internacional.

“O nosso objectivo é continuar a promover Cabo Verde como um destino que garante padrões rigorosos de higiene e segurança, rastreabilidade, profissionalismo e organização em toda a cadeia de valor associada ao turismo”, reforçou o ITCV.