​Boletim de Saúde Pública destaca resistência a antibióticos e evolução da tuberculose em Cabo Verde

O Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP) divulgou a 6.ª edição do Boletim de Saúde Pública de Cabo Verde, que apresenta novos dados e análises epidemiológicas sobre várias doenças, com destaque para a resistência antimicrobiana e a evolução da tuberculose pulmonar no país.

A nova edicção do boletim reúne resultados de investigação aplicada, análises epidemiológicas e dados científicos destinados a reforçar o sistema de vigilância em saúde pública e a apoiar a tomada de decisões no sector da saúde.

Entre os principais destaques está a apresentação da Carta Microbiológica de 2024 da ilha de Santiago, que analisa o perfil de susceptibilidade dos principais patógenos clínicos identificados na região. O estudo evidencia tendências de resistência antimicrobiana, apontando para a necessidade de reforçar estratégias de uso racional de antibióticos.

A publicação inclui ainda uma análise espacial e de série temporal da tuberculose pulmonar no período compreendido entre 2009 e 2023. O estudo identifica áreas prioritárias para intervenções de saúde pública, com base em dados de georreferenciação.

No domínio das doenças tropicais negligenciadas, o boletim descreve também dois casos clínicos registados no país. Um deles refere-se a um caso importado de esquistossomose urinária identificado no concelho do Tarrafal de Santiago.

O outro caso reportado ocorreu na cidade de São Filipe e diz respeito à Síndrome de Guillain-Barré, condição neurológica associada, neste caso, a infecções virais como o dengue.

Segundo o Instituto Nacional de Saúde Pública, os estudos apresentados nesta edicção evidenciam o avanço do sistema nacional de vigilância epidemiológica, bem como a importância da produção e divulgação de evidência científica para orientar políticas e respostas no sector da saúde em Cabo Verde.