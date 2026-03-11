Santo Antão: Comunidade da Ponta do Sol denuncia tráfico de drogas e onda de furtos associados ao consumo

​Moradores da Ponta do Sol, manifestaram hoje preocupação com o alegado aumento do tráfico e consumo de drogas de alto risco entre jovens e adolescentes, situação que, segundo afirmam, está associada à prática de furtos e assaltos.

Segundo informações chegadas à Inforpress por membros da comunidade, que pediram anonimato por receio de represálias, ultimamente tem-se verificado uma crescente circulação de substâncias ilícitas como cocaína, crack e “chamú”, realidade que está a inquietar várias famílias da Ponta do Sol.

De acordo com os relatos, na procura por estas drogas, alguns jovens e adolescentes têm recorrido à prática de furtos em residências e assaltos na via pública, subtraindo objectos de valor como ‘tablets’, computadores, telemóveis e dinheiro.

Os moradores afirmam ainda que estes episódios têm gerado insegurança, tanto no interior das residências como nas ruas da cidade.

“Já não é como antes. Ponta do Sol sempre foi uma cidade calma e pacata, mas agora muitas pessoas dizem sentir receio, sobretudo à noite”, referiu.

A mesma fonte acrescentou que a situação já terá sido comunicada às autoridades, no entanto, defendeu que é necessário reforçar a vigilância e implementar medidas de prevenção, sobretudo junto da camada juvenil.

Perante este cenário, os moradores apelaram às entidades competentes, nomeadamente à polícia e às autoridades municipais, para que tomem providências urgentes de forma a travar o avanço do tráfico e consumo de drogas na cidade.

“É importante agir agora para evitar que a situação se agrave e que algo pior venha a acontecer”, alertam.

Contactado pela Inforpress, o comandante regional da Polícia Nacional em Santo Antão, Cipriano Bandeira, explicou que, pelos dados recolhidos pela corporação, tem-se constatado alguma venda e consumo de drogas na cidade da Ponta do Sol, envolvendo adolescentes e jovens.

Segundo o responsável, esta situação tem sido motivo de preocupação para a Polícia Nacional e tem merecido atenção especial.

De acordo com Cipriano Bandeira, as situações identificadas estão sinalizadas e os locais já se encontram monitorizados pela Polícia Nacional, tendo alguns indivíduos já sido identificados.

O comandante explicou ainda que a polícia está a trabalhar em articulação com o Ministério Público para minimizar a situação.

“Nos últimos dois meses saíram da prisão dois indivíduos que no passado praticavam crimes de furto, facto que tem trazido alguma preocupação à população e nós, enquanto autoridades responsáveis pela segurança das pessoas e dos seus bens, estamos cientes e alerta a esta realidade, trabalhando na prevenção”, afirmou.

Segundo o responsável, nos últimos dias foram realizadas duas detenções relacionadas com posse de estupefacientes.

Uma delas ocorreu no dia 27 de Fevereiro, quando foi detido um cidadão de 18 anos, encontrado na posse de droga, e após apresentação ao Ministério Público para primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.

Já no dia 04 de Março, Cipriano Bandeira disse que foi detido também um cidadão de 18 anos, igualmente na posse de estupefacientes, tendo ficado a aguardar julgamento em liberdade.

Quanto aos casos de furtos, a mesma fonte explicou que nos últimos dias não se registaram situações “alarmantes”, mas confirmou a ocorrência de dois furtos de dinheiro.

“Um deles refere-se ao furto de sete mil escudos no interior de uma discoteca, enquanto o outro diz respeito ao desaparecimento de 1.500 escudos no interior de um jardim infantil”, salientou.

“A polícia está atenta aos acontecimentos e pede à população que continue a colaborar, denunciando todas as situações suscetíveis de configurar crimes”, afirmou.

Cipriano Bandeira acrescentou ainda que a polícia tem intensificado as rondas nos locais identificados e reforçou a importância da colaboração da população.

“A polícia está a fazer o seu trabalho e também esperamos que a população colabore com informações, o que é extremamente importante”, afiançou.