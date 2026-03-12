​Governo quer tornar Cabo Verde uma referência na medicina legal

A ministra da Justiça, Joana Rosa, afirmou esta quarta-feira que o Governo almeja transformar Cabo Verde numa referência internacional na área da medicina legal e das ciências forenses, defendendo que uma justiça eficaz depende também do investimento em ciência, recursos humanos qualificados e equipamentos modernos.

Na sua intervenção na abertura do II Congresso Internacional de Medicina Legal e Ciências Forenses e da IX Reunião da Rede de Serviços Médico-Legais Forenses dos Países de Língua Portuguesa, que decorrem durante dois dias na cidade da Praia, sob o lema “Ciência que protege”, Joana Rosa, sublinhou que o governo tem plena consciência do papel estruturante desempenhado pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses para o funcionamento do sistema de justiça.

Segundo a governante, o executivo tem vindo a reforçar as capacidades humanas e materiais da instituição, com investimentos na formação contínua dos profissionais, na modernização de laboratórios e equipamentos e na melhoria do quadro legal e regulatório.

“Sabemos que a justiça não se faz apenas com leis; faz-se também com pessoas, com meios e com ciência”, afirmou a governante, defendendo a necessidade de continuar a fortalecer os serviços médico-legais e forenses no país.

Joana Rosa destacou ainda a importância da cooperação internacional e do intercâmbio de conhecimentos entre os países de língua portuguesa, considerando que estas iniciativas contribuem para elevar o nível técnico das instituições e melhorar a resposta do sistema de justiça.

O congresso reúniu profissionais das áreas da saúde e da justiça, incluindo magistrados, oficiais de justiça, investigadores da Polícia Judiciária e agentes da Polícia Nacional, além de peritos e especialistas internacionais ligados à rede forense lusófona.

A iniciativa pretende fortalecer o conhecimento técnico dos participantes, promover a articulação entre instituições e valorizar a prova pericial como instrumento essencial para o esclarecimento científico dos factos e para a promoção de uma justiça mais eficaz.