ECV reforça cooperação técnica com Infraestruturas de Portugal

A delegação da Estradas de Cabo Verde (ECV) esteve em Portugal reunida com a Administração das Infraestruturas de Portugal (IP), com o objectivo de reforçar e aprofundar a parceria estratégica existente no quadro da cooperação para a modernização da gestão da rede rodoviária em Cabo Verde.

Na missão, liderada pelo Presidente do Conselho de Administração, foram consolidados importantes entendimentos para a capacitação técnica dos quadros da ECV, com destaque para a formação especializada na monitorização da rede rodoviária através de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT), assim como para o apoio técnico da Infraestruturas de Portugal na operacionalização e implementação desta tecnologia em Cabo Verde, incluindo a criação de um sistema de controlo e contagem de tráfego.

Segundo nota, a utilização destas ferramentas permitirá elevar significativamente a capacidade de monitorização, levantamento de activos, planeamento e fiscalização da rede rodoviária nacional, introduzindo métodos mais modernos, eficientes e baseados em tecnologia.

“Esta missão reafirma o compromisso da Estradas de Cabo Verde em apostar na inovação, na qualificação dos seus técnicos e na adopção de soluções tecnológicas avançadas, visando uma gestão cada vez mais eficiente, sustentável e transparente da rede rodoviária do país”, sublinhou a Estradas de Cabo Verde.