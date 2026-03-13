​Ministério da Justiça assina protocolos com igrejas

O Ministério da Justiça rubricou dois protocolos de cooperação com igrejas da ilha de Santiago para apoiar projectos comunitários nas áreas da inclusão social, geração de rendimento e apoio alimentar a famílias vulneráveis.

Os acordos foram assinados com a Igreja São João Baptista da Ribeira Grande de Santiago, situada na Cidade Velha, e com a Paróquia de São Filipe Apóstolo, na Praia. O primeiro protocolo prevê apoio financeiro para a implementação do projecto “Espaço Aeropónico Agro-Mater”, que aposta na agricultura vertical através da tecnologia de aeroponia.

De acordo com o Ministério da Justiça, a iniciativa deverá beneficiar mulheres, em particular mães solteiras provenientes de 12 comunidades do concelho de Ribeira Grande de Santiago, proporcionando oportunidades de geração de rendimento e reforço da autonomia económica.

Já o segundo protocolo destina-se à implementação de um projecto de montagem de uma padaria comunitária, iniciativa que visa promover a inclusão social, estimular a criação de emprego e reforçar o apoio alimentar à população local. Os dois actos foram presididos pela ministra da Justiça, Joana Rosa, que destacou o papel das igrejas na intervenção social e no apoio às comunidades.

Segundo a governante, estas instituições desempenham um papel relevante tanto na prevenção da criminalidade como no fortalecimento das famílias e na promoção de melhores condições de vida.

“As igrejas têm um papel fundamental em trabalhar as questões sociais, quer na óptica de prevenção da criminalidade e de outros males sociais, quer na óptica do empoderamento das famílias para que possam viver melhor, com dignidade, paz e harmonia”, afirmou.

Joana Rosa acrescentou ainda que as igrejas possuem uma ligação próxima com as comunidades, o que facilita a identificação das necessidades sociais.

“As igrejas conseguem, muitas vezes, chegar aonde o próprio Estado tem mais dificuldades e conhecem muito melhor as nossas comunidades”, sublinhou.

Segundo o Ministério da Justiça, estes protocolos inserem-se numa estratégia de reforço da cooperação com instituições comunitárias e religiosas, com vista à implementação de iniciativas de desenvolvimento social.