Padre esclarece incidente com jovem armado durante missa em Tira Chapéu

​O pároco da Paróquia de São José, padre Bruno Varela, esclareceu esta segunda-feira, 16, que um jovem armado criou pânico durante a missa de domingo, 15, na Capela de Tira-chapéu, mas que não houve qualquer disparo.

Segundo relatou à Inforpress, um jovem que se encontrava em fuga entrou no interior da igreja no momento em que decorria a cerimónia religiosa que estava a ser transmitida em directo.

“O acto criou algum pânico, como é natural, porque ele tinha uma arma, mas foi prontamente resolvido”, contou.

O padre esclareceu ainda que a festa em honra a São José continuou serena com a sua cerimónia eucarística, mesmo após esse momento de tensão.

A missa em honra de São José, na igreja de Tira Chapéu, celebrada domingo, 15, reunia, na ocasião, fiéis e autoridades nacionais.

Segundo relatos de testemunhas presentes, a celebração foi momentaneamente interrompida devido a esse incidente, tendo o indivíduo sido imobilizado pela equipa de segurança da entidade.

Uma das testemunhas disse à Inforpress que se encontrava sentada no fundo da igreja quando o cardeal Dom Arlindo Furtado interrompeu a celebração por instantes, sem que fosse possível perceber de imediato o que se passava.

O suspeito terá vindo de um espaço situado nas proximidades da igreja e tentou entrar na cerimónia religiosa, sendo imobilizado pelos agentes de segurança, enquanto segurava uma arma na mão.