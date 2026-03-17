Padre esclarece incidente com jovem armado durante missa em Tira Chapéu

Segundo relatou à Inforpress, um jovem que se encontrava em fuga entrou no interior da igreja no momento em que decorria a cerimónia religiosa que estava a ser transmitida em directo.
“O acto criou algum pânico, como é natural, porque ele tinha uma arma, mas foi prontamente resolvido”, contou.
O padre esclareceu ainda que a festa em honra a São José continuou serena com a sua cerimónia eucarística, mesmo após esse momento de tensão.
A missa em honra de São José, na igreja de Tira Chapéu, celebrada domingo, 15, reunia, na ocasião, fiéis e autoridades nacionais.
Segundo relatos de testemunhas presentes, a celebração foi momentaneamente interrompida devido a esse incidente, tendo o indivíduo sido imobilizado pela equipa de segurança da entidade.
Uma das testemunhas disse à Inforpress que se encontrava sentada no fundo da igreja quando o cardeal Dom Arlindo Furtado interrompeu a celebração por instantes, sem que fosse possível perceber de imediato o que se passava.
O suspeito terá vindo de um espaço situado nas proximidades da igreja e tentou entrar na cerimónia religiosa, sendo imobilizado pelos agentes de segurança, enquanto segurava uma arma na mão.