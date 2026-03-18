​ITCV e Câmara de Turismo de Cabo Verde unem-se na promoção do destino Cabo Verde

O protocolo, formalizado pelo presidente do Conselho Directivo do ITCV, Jair Fernandes, e pelo presidente da Câmara de Turismo de Cabo Verde, Jorge Spencer Lima, terá a duração de três anos.
Segundo o ITCV, o protocolo abrange áreas estratégicas como a formação e a promoção do destino Cabo Verde em feiras e eventos internacionais.
O acordo prevê ainda a organização conjunta de eventos promocionais do destino, a digitalização do sector do turismo, bem como a produção, partilha e divulgação de informação do sector.
Além disso, estão previstas a elaboração de programas voltados para a melhoria do ambiente de negócios, o desenvolvimento sustentável do turismo e a mobilização do sector privado nacional.