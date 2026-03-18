​ITCV e Câmara de Turismo de Cabo Verde unem-se na promoção do destino Cabo Verde

O Instituto do Turismo de Cabo Verde (ITCV) e a Câmara de Turismo de Cabo Verde (CTCV) assinaram, esta terça-feira, 18, na ilha do Sal, um protocolo de cooperação para o reforço da promoção do destino Cabo Verde.

O protocolo, formalizado pelo presidente do Conselho Directivo do ITCV, Jair Fernandes, e pelo presidente da Câmara de Turismo de Cabo Verde, Jorge Spencer Lima, terá a duração de três anos.

Segundo o ITCV, o protocolo abrange áreas estratégicas como a formação e a promoção do destino Cabo Verde em feiras e eventos internacionais.

O acordo prevê ainda a organização conjunta de eventos promocionais do destino, a digitalização do sector do turismo, bem como a produção, partilha e divulgação de informação do sector.

Além disso, estão previstas a elaboração de programas voltados para a melhoria do ambiente de negócios, o desenvolvimento sustentável do turismo e a mobilização do sector privado nacional.