País

​INE indica que a maioria dos pais de crianças registadas em 2023 chama-se José

PorDulcina Mendes,19 mar 2026 16:02

A maioria dos pais das crianças nascidas e registadas em Cabo Verde, em 2023, tem o nome de José. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta quinta-feira, 19.

Os dados foram divulgados no âmbito das celebrações do Dia do Pai, assinalado hoje, 19 de Março, Dia de São José.

Segundo o INE, os três nomes mais comuns entre os pais das crianças nascidas e registadas no país são José, João e Carlos, com destaque para José, que lidera a lista.

O INE revela que, em 2023, foram registados um total de 6.760 nascimentos em Cabo Verde. A idade média dos pais das crianças registadas situa-se nos 33 anos.

Os dados indicam ainda que 388 pais de crianças nascidas e registadas no país são de nacionalidade estrangeira.

Por outro lado, 5,9% das crianças nascidas e registadas em 2023 não têm o nome do pai no registo.

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INE Dia do Pai

Autoria:Dulcina Mendes,19 mar 2026 16:02

Editado porAndre Amaral  em  19 mar 2026 16:02

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