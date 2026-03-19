​INE indica que a maioria dos pais de crianças registadas em 2023 chama-se José

A maioria dos pais das crianças nascidas e registadas em Cabo Verde, em 2023, tem o nome de José. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta quinta-feira, 19.

Os dados foram divulgados no âmbito das celebrações do Dia do Pai, assinalado hoje, 19 de Março, Dia de São José.

Segundo o INE, os três nomes mais comuns entre os pais das crianças nascidas e registadas no país são José, João e Carlos, com destaque para José, que lidera a lista.

O INE revela que, em 2023, foram registados um total de 6.760 nascimentos em Cabo Verde. A idade média dos pais das crianças registadas situa-se nos 33 anos.

Os dados indicam ainda que 388 pais de crianças nascidas e registadas no país são de nacionalidade estrangeira.

Por outro lado, 5,9% das crianças nascidas e registadas em 2023 não têm o nome do pai no registo.