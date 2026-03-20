​Plataforma Empresa Online reforça digitalização dos serviços públicos em Cabo Verde

A Plataforma Empresa Online(PEO) marca um novo passo na modernização dos serviços públicos em Cabo Verde. Posição expressa hoje em Mindelo, durante a cerimónia de socialização da plataforma, por João Lopes da Silva, Conservador dos Registos Predial, Comercial e Automóvel de São Vicente.

A iniciativa pretende simplificar a relação entre empresas e administração pública, com aposta na digitalização e na integração de serviços essenciais ao ciclo de vida das sociedades comerciais.

“Trata-se de um momento significativo, que assinala mais um passo no processo de modernização dos serviços públicos em Cabo Verde. Ao longo dos últimos 25 anos, a Direção-Geral do Registo e Notariado de Identificação tem desempenhado um papel central na modernização administrativa e na progressiva digitalização dos serviços públicos. Nesse percurso, foram alcançados marcos relevantes que transformaram de forma profunda a relação entre o Estado, os cidadãos e as empresas”, assegura.

João Lopes da Silva indica que a nova plataforma surge como uma solução digital integrada, permitindo a realização online de diversos procedimentos ligados à actividade empresarial.

“O lançamento desta plataforma insere-se, assim, no caminho que Cabo Verde tem vindo a construir ao longo das últimas décadas, através de diversas iniciativas orientadas para simplificar a vida dos cidadãos e das empresas e para transformar a forma como o Estado presta os seus serviços, tornando-os cada vez mais simples, mais rápidos e mais acessíveis. Neste contexto, a Plataforma Empresa Online representa uma nova etapa na trajectória da transformação digital do país”, sublinha.

O projecto resulta da colaboração entre várias entidades públicas e privadas ligadas à justiça, à modernização do Estado e ao sector tecnológico nacional.

Paulo Martins, engenheiro da Prime Solutions, responsável pelo desenvolvimento da plataforma, afirma que o instrumento privilegia a simplificação, integração e eficiência dos processos essenciais ao desenvolvimento da actividade empresarial.

“Importa ainda referir que a plataforma se assenta numa lógica de interoperabilidade entre sistemas públicos, permitindo a integração de diferentes serviços do Estado e proporcionando ao utilizador uma experiência mais simples, mais fluida e mais eficiente(...). Ao mesmo tempo, cria condições para que os dados e serviços governamentais, devidamente estruturados, possam, no futuro, apoiar o desenvolvimento de novas soluções digitais e de serviços B2B, contribuindo para dinamizar o ecossistema económico e tecnológico do país”, explica.

A plataforma encontra-se disponível, nesta fase inicial, em regime beta, o que permitirá a sua utilização por um grupo piloto de utilizadores para testar e aperfeiçoar as funcionalidades.