​Suspeito por crime de homicídio contra mãe em Safende detido pela PN

O indivíduo suspeito de ter assassinado a própria mãe, no interior de uma residência em Safende, na cidade da Praia, foi detido pela Polícia Nacional (PN), após uma operação que envolveu diferentes unidades e culminou na sua localização em Ribeira Seca.

Segundo um comunicado da PN, a Direcção Central da Investigação Criminal informa que o crime ocorreu na manhã de quarta-feira, 18 de Março, no seio familiar, quando mãe e filho se encontravam sozinhos na habitação. As circunstâncias exactas do homicídio continuam a ser apuradas pelas autoridades.

De acordo com as informações preliminares, o suspeito, já anteriormente referenciado pela polícia, terá utilizado uma arma branca para agredir a vítima, provocando-lhe a morte no local.

Detalhadamente a PN relata que após o crime, o indivíduo abandonou a residência e contactou um irmão, a quem relatou o sucedido. Este deslocou-se de imediato ao local, onde encontrou a mãe já sem vida, “caída numa poça de sangue”.

O local do crime foi prontamente isolado e preservado pelas autoridades, tendo sido accionados os procedimentos operacionais e as entidades competentes para o tratamento do caso.

Em paralelo, o Centro de Comando da Polícia Nacional iniciou diligências de investigação, incluindo a análise e o cruzamento de imagens de videovigilância, o que permitiu apurar que o suspeito seguiu em direcção ao interior da ilha, a bordo de uma viatura de transporte colectivo do tipo Hiace.

Na sequência destas informações, foi montada uma operação conjunta envolvendo os comandos regionais Norte e Sul, com o apoio da Direcção Central da Investigação Criminal e do Centro de Comando, que culminou na intercepção e detenção do suspeito na localidade de Ribeira Seca.

Segundo dados recolhidos pelas autoridades, o indivíduo terá manifestado junto de familiares a intenção de atentar contra a própria vida após o crime.

O suspeito encontra-se sob custódia policial, devendo ser presente às autoridades judiciais para o primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coacção.

No mesmo comunicado, a Polícia Nacional lamenta o ocorrido e apela à colaboração dos cidadãos, em particular dos familiares, para que estejam atentos a sinais de risco e comuniquem de imediato comportamentos suspeitos ou potenciais situações de perigo.