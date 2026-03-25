​Stock de gás butano mantém-se estável, mas distribuição enfrenta constrangimentos temporários

O stock de gás butano em Cabo Verde mantém-se estável, estando assegurado o reabastecimento junto dos fornecedores internacionais, informou hoje a Vivo Energy Cabo Verde, que admite, no entanto, constrangimentos temporários na distribuição em algumas ilhas.

Em nota, a Vivo Energy explica que, recentemente, registou-se “um aumento anormal da procura em algumas ilhas”, provocado por situações pontuais que acabaram por gerar dificuldades momentâneas na disponibilidade do produto a nível local.

A empresa recorda que dispõe de uma instalação principal de armazenamento de gás na cidade da Praia, a partir da qual é feita a distribuição para as restantes ilhas, por via marítima, em garrafas e contentores.

Apesar de garantir que o aprovisionamento decorre com normalidade, a empresa reconhece limitações temporárias ao nível dos meios de transporte marítimo dedicados à distribuição de produtos petrolíferos. Esta situação, segundo a mesma fonte, tem sido agravada por comportamentos de antecipação de consumo, associados à percepção de escassez.

De acordo com a nota, esses comportamentos têm contribuído para desequilíbrios temporários na disponibilidade do gás em determinadas ilhas, bem como para dificuldades no retorno de garrafas vazias ao circuito logístico, considerado essencial para o processo de enchimento e reposição regular.

A empresa refere ainda que a percepção de escassez é influenciada pelo contexto geopolítico internacional, marcado por tensões globais, disrupções nas cadeias de abastecimento e volatilidade nos mercados energéticos, o que acaba por ter impacto no funcionamento da cadeia de distribuição nacional.

Neste sentido, a Vivo Energy apela a um consumo responsável, ajustado às necessidades reais de cada família e operador económico, de forma a garantir um acesso equilibrado ao produto.

A empresa alerta também para os riscos associados ao armazenamento excessivo de garrafas de gás em residências ou outros espaços, sublinhando que esta prática não é segura e pode representar perigo para pessoas e bens.

A Vivo Energy sublinha ainda que a situação está a ser acompanhada em articulação com a Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME) e o governo, com vista a assegurar uma resposta coordenada e eficaz.

Segundo a empresa, “não existem, neste momento, razões para alarme”, estando em curso medidas para reforçar a eficiência da distribuição e garantir a reposição gradual da normalidade em todo o território nacional.

A Vivo Energy Cabo Verde reafirma o compromisso com a continuidade do abastecimento, a segurança energética do país e o cumprimento das normas de segurança.

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