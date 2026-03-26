Empresas Excelência 2024 beneficiam de garantias de crédito pré-aprovadas

Vinte e cinco empresas distinguidas com o selo Empresa Excelência 2024 receberam declarações de garantias de crédito pré-aprovadas, durante uma cerimónia realizada hoje na cidade da Praia.

A PCA da Pró-Garante, Antónia Cardoso, afirma que o selo de excelência “representa confiança, transparência e credibilidade”, distinguindo empresas que se destacam pelas boas práticas de gestão.

“O selo Excelência representa confiança, transparência e credibilidade, e as empresas hoje reconhecidas demonstram que é possível crescer com rigor, visão e impacto. Chegamos ao final desta cerimónia com um sentimento clarode confiança reforçada no potencial do nosso tecido empresarial”, afirma.

Segundo a responsável, a atribuição das 25 garantias de crédito já aprovadas, no valor global de 1,485 milhões de contos, transforma o mérito empresarial em acesso efectivo ao financiamento.

“Estamos a transformar mérito em acesso concreto ao financiamento, com operações que podem atingir até 75 milhões de escudos com coberturas entre 50% e 80%. Este é um passo decisivo para tornar o financiamento mais ágil, mais previsível, mais acessível, para as empresas e para o sistema financeiro”, aponta.

De acordo com os dados apresentados, até Fevereiro de 2026, a Pró-Garante já concedeu mais de 4.600 garantias, mobilizando mais de 11 mil milhões de escudos cabo-verdianos em crédito e contribuindo para a manutenção de mais de 28 mil empregos.

Para a dirigente, estes são números que traduzem o impacto real da instituição. “Mais investimento, mais empresas apoiadas e mais oportunidades criadas. Ao associar mérito empresarial ao acesso ao financiamento, estamos a construir uma economia mais transparente, mais inclusiva, mais dinâmica”, explica.

A iniciativa, promovida pela Pró-Garante em parceria com o programa Empresa Excelência, desenvolvido pela BTOC, enquadra-se nos esforços em curso para o fortalecimento do ecossistema empresarial nacional e para a ampliação dos instrumentos de apoio ao financiamento das empresas, promovendo maior competitividade, sustentabilidade e capacidade de crescimento do setor privado.