​Instituto Nacional de Estatística e Universidade de Coimbra reforçam cooperação científica e estatística

O Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde (INECV) e a Universidade de Coimbra formalizaram um protocolo de cooperação com o objectivo de fortalecer a articulação entre a produção de estatísticas oficiais e a investigação científica.

Durante a cerimónia, o presidente do Conselho Diretivo do INECV, João de Pina Cardoso, destacou que o acordo representa “um passo de grande relevância” na aproximação entre o universo estatístico e a academia.

João de Pina Cardoso afirmou que a iniciativa reflecte uma visão partilhada de que dados produzidos com rigor e utilizados de forma responsável são essenciais para compreender as dinâmicas sociais, económicas e demográficas, bem como para apoiar a formulação de políticas públicas mais informadas.

O protocolo prevê a criação de mecanismos que facilitem o acesso da comunidade científica a dados estatísticos, incluindo a disponibilização de metadados e microdados anonimizados, em conformidade com as normas legais e os princípios de proteção de dados e segredo estatístico.

Para o INECV, a parceria reforça o compromisso com a abertura responsável da informação estatística, promovendo a investigação académica e contribuindo para o desenvolvimento científico de Cabo Verde.

A Universidade de Coimbra, por sua vez, foi destacada como uma instituição de referência no espaço lusófono e a nível internacional, com forte tradição na investigação e na formação avançada, sendo considerada um parceiro estratégico para a concretização de projetos conjuntos.

O acordo contempla ainda o desenvolvimento de diversas iniciativas, nomeadamente projectos de investigação, dissertações, teses, publicações científicas, relatórios técnicos e o intercâmbio de competências entre as duas instituições.

As partes manifestaram a expectativa de que esta cooperação produza resultados relevantes tanto para o meio académico como para o fortalecimento da cultura estatística, contribuindo para o progresso científico e institucional.