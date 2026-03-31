Dom Teodoro toma posse como Bispo de Santiago a 2 de Maio

A tomada de posse de Dom Teodoro Mendes Tavares como novo Bispo da Diocese de Santiago está marcada para os dias 2 e 3 de Maio, na cidade da Praia, informou a Vatican News.

De acordo com a mesma fonte, a cerimónia formal canónica terá lugar na tarde de 2 de Maio, na Pró-catedral de Nossa Senhora da Graça, assinalando o início do ministério episcopal do novo prelado.

No dia seguinte, 3 de Maio, Dom Teodoro fará a sua entrada solene na Diocese, durante uma celebração eucarística a decorrer no Estádio Nacional, onde se espera a presença do representante da Santa Sé, do Bispo emérito, do Bispo de Mindelo, do clero das duas dioceses, religiosos e religiosas, bem como de autoridades civis, militares e académicas, familiares, amigos e fiéis.

A data coincide com a festa de São Tiago Menor, padroeiro da Diocese. Citado pela Vatican News, o cardeal e administrador apostólico, Dom Arlindo Furtado, indicou que está em curso uma mobilização para permitir que todo o povo de Deus possa testemunhar este grande momento da Igreja de Jesus Cristo em Cabo Verde.

Segundo a mesma fonte, os dois momentos, a tomada de posse e a entrada solene, coincidem com as celebrações dos 50 anos das relações diplomáticas entre Cabo Verde e o Estado do Vaticano, estando prevista uma agenda de actividades para a semana seguinte.

Dom Teodoro Mendes Tavares, membro dos Missionários do Espírito Santo, foi nomeado pelo Papa Leão XIV a 16 de Fevereiro de 2026, após a renúncia de Dom Arlindo Furtado, aceite por motivo de limite de idade.

Antes de regressar a Cabo Verde, o novo Bispo despediu-se da comunidade de Ponta das Pedras, no Brasil, onde exerceu funções durante cerca de 11 anos.

Deixou aquele país a 28 de Março, com destino a Portugal, onde realiza um retiro espiritual, devendo chegar ao arquipélago a 16 de Abril.

Por sua vez, Dom Arlindo Furtado, que liderou a Diocese durante 17 anos, iniciou as cerimónias de despedida.

No passado dia 22 de Março, celebrou uma Missa de Acção de Graças com a comunidade da Vigararia das ilhas do Fogo e Brava, composta por sete paróquias.

Está ainda prevista uma celebração de despedida da Vigararia das ilhas de Santiago e Maio, marcada para o dia 12 de Abril, na paróquia de Santiago Maior.