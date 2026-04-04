Guarda Costeira fiscaliza 30 navios na ZEE com apoio da Marinha Francesa

A Guarda Costeira fiscalizou 30 navios na Zona Económica Exclusiva (ZEE), entre 25 de Março e 02 de Abril, numa operação de vigilância marítima realizada com o apoio da Marinha Francesa e da aeronave Falcon 50.

De acordo com uma nota da Guarda Costeira, foram realizadas seis missões de patrulhamento marítimo na Zona Económica Exclusiva de Cabo Verde no âmbito da cooperação bilateral no domínio da segurança marítima entre os dois países.

Essas missões, acrescentou, resultaram na fiscalização de 30 embarcações, das quais 12 de pesca industrial estrangeiras, oito veleiros, seis embarcações de pesca semi-industrial nacionais, três navios-tanque e um cargueiro.

Conforme a Guarda Costeira, as missões foram coordenadas a partir do Centro de Operações de Segurança Marítima (COSMAR), que assegurou o comando e controlo da aeronave, com a participação de militares da Guarda Costeira de Cabo Verde a bordo.

A operação, indicou ainda, contou com o emprego de meios navais da Guarda Costeira, garantindo uma actuação coordenada com suporte aéreo.

“O destacamento da aeronave Falcon 50, presente anualmente no País, representa uma mais-valia tanto para as acções conjuntas de vigilância marítima como para a prontidão em missões de busca e salvamento”, adiantou.

Para a Guarda Costeira, estas acções representam o contínuo esforço de vigilância das águas e a sua materialização através da cooperação internacional.