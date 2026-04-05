Páscoa: Dom Arlindo apela à gratidão e à esperança como resposta à ressurreição de Cristo

O cardeal Dom Arlindo Furtado apelou hoje, na missa de Páscoa, na Cidade da Praia, à gratidão e à esperança como forma de viver a ressurreição de Cristo e enfrentar o medo da morte.

Na homilia da celebração pascal, o bispo de Santiago destacou a historicidade da ressurreição de Cristo, defendendo que os cristãos devem encarar a Páscoa como um acontecimento concreto, capaz de transformar a vida pessoal, familiar e comunitária.

Segundo Dom Arlindo Furtado, a ressurreição de Jesus não é uma “fabulação”, mas um facto testemunhado pelos discípulos, recordando que Cristo manifestou o seu poder sobre a morte ao ressuscitar outros antes da sua própria ressurreição.

O cardeal sustentou que a vitória de Cristo sobre a morte deve levar os fiéis a viver com esperança e confiança em Deus, lembrando que “Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos”.

Ao longo da homilia, insistiu na importância da gratidão como resposta ao amor de Deus e às relações humanas.

“Não há nada na nossa vida comparável àquilo que Jesus fez por nós. A meta final é a salvação eterna”, afirmou, advertindo, contudo, que a gratidão não deve traduzir-se em submissão, uma vez que Deus quer “filhos e amigos” e não pessoas subservientes.

Para o cardeal, a gratidão reforça a comunhão entre as pessoas, melhora os relacionamentos e contribui para uma sociedade mais harmoniosa.

“O bem gera o bem, a gratidão gera comunhão e reforça a união entre as pessoas”, disse.

Numa referência à morte, Dom Arlindo Furtado afirmou que os cristãos não devem fixar-se no sofrimento da partida, mas na promessa da ressurreição.

“A morte é transição, não fixemos nela o nosso pensamento, mas na ressurreição”, afirmou, evocando palavras de Jesus na cruz – “Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito” – e de São João Paulo II – “Deixai-me partir para a casa do Pai”.

O cardeal considerou ainda que a ressurreição de Cristo é “garantia” da própria ressurreição dos fiéis, por estes integrarem o “corpo místico” de Cristo.

Na parte final da homilia, explicou o significado da palavra “Aleluia”, referindo tratar-se de um apelo ao louvor.

“Aleluia significa ‘louvai o Senhor’. É uma exortação para tomarmos consciência da importância da ressurreição e do impacto que ela deve ter na nossa vida”, afirmou, convidando os fiéis a serem testemunhas da esperança, da paz e da alegria, levando “o perfume da ressurreição” às famílias, ao trabalho e à sociedade.

“Louvai com a voz, com os pensamentos e com as vossas ações, a exemplo de Jesus que passou fazendo o bem”, concluiu.