​Vento forte e mar agitado previstos ao longo da semana

De acordo com a Direcção de Meteorologia e Geofísica, através do Centro de Análises e Previsões Especiais (CAPE), a situação resulta da intensificação e deslocação para leste do Anticiclone dos Açores, fenómeno que está a influenciar as condições atmosféricas na região.
Durante este período, prevê-se vento com velocidades entre 40 e 50 quilómetros por hora, podendo atingir rajadas até 60 km/h. O estado do mar também deverá sofrer um agravamento significativo, com ondas de noroeste e nordeste que poderão variar entre 2,5 e 5 metros de altura, sobretudo a partir de quarta-feira.
As zonas costeiras mais expostas a norte e noroeste, bem como os canais inter-ilhas nas regiões orientais, deverão ser as mais afectadas pelas condições adversas.
O INMG garante que continuará a acompanhar a evolução da situação, mantendo a população informada através de actualizações regulares.
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