Uso do telefone fixo cai enquanto internet e serviços móveis avançam em Cabo Verde

O acesso à internet e aos serviços móveis continua a expandir-se em Cabo Verde, mas o uso do telefone fixo está em declínio, revela o relatório do quarto trimestre de 2025 da Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME).

De acordo com o documento, o serviço de telefonia fixa registou 62.450 assinantes até Setembro de 2025, o que corresponde a uma taxa de penetração de 12 acessos por cada 100 habitantes. Este número representa um aumento de 1% face ao trimestre anterior e de 1,89% em comparação com o mesmo período de 2024. No entanto, o tráfego de voz na rede fixa caiu significativamente, com uma redução de 12,2% em relação ao trimestre anterior e de 25,4% em termos homólogos.

No mercado móvel, o número de cartões SIM activos atingiu 593.338 em Dezembro de 2025, traduzindo-se numa taxa de penetração de 114,1%. Este valor representa um crescimento residual de 0,31% face ao terceiro trimestre e de 1,08% em relação a 2024. A CVTelecom mantém a liderança com 68% de quota de mercado, seguida da Unitel T+ com 32%.

No que se refere ao acesso à internet, o relatório indica que o país registou 506.555 assinaturas no quarto trimestre de 2025, sendo que 86% correspondem à banda larga móvel. Apesar de um ligeiro aumento de 0,27% em relação ao trimestre anterior, houve uma diminuição de 6,7% face ao mesmo período de 2024. A taxa de penetração situa-se em cerca de 99 acessos por 100 habitantes.

Em termos de quota de mercado no serviço de internet, a CVTelecom detém 71,6%, seguida da Unitel T+ com 28% e da Starlink Cabo Verde com 0,44%, registando esta última um crescimento ligeiro.

O relatório da ARME baseia-se em dados fornecidos pelas operadoras que actuam no país, num mercado que passou a contar com cinco prestadores após a entrada de novas entidades em 2024, reflectindo uma maior dinâmica e competitividade no sector das comunicações eletrónicas em Cabo Verde.

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