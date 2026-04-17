País

Candidaturas ao PEPAP abrem hoje com 300 vagas para jovens

PorEdisângela Tavares,17 abr 2026 9:34

As candidaturas à 10.ª edição do Programa de Estágios Profissionais na Administração Pública (PEPAP) abrem hoje, 17 de Abril, com um total de 300 vagas destinadas a jovens entre os 18 e os 35 anos, anunciou o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública.

De acordo com a mesma fonte, a iniciativa é promovida através da Direcção Nacional da Administração Pública e enquadra-se no compromisso do Governo com a valorização do capital humano, a capacitação da juventude e a modernização contínua do Estado.

Nesta 10.ª edição, o executivo pretende proporcionar oportunidades de inserção profissional a jovens, permitindo-lhes adquirir experiência no funcionamento da administração pública, ao mesmo tempo que desenvolvem competências técnicas e práticas em diferentes áreas de actuação do Estado.

Nesta edição, os estágios terão a duração de seis meses e incluem uma remuneração mensal de 36.500 escudos, conforme as informações divulgadas pelo ministério.

O programa é dirigido a jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos e surge como uma das medidas para facilitar o primeiro contacto com o mercado de trabalho e incentivando a participação activa no serviço público.

Os interessados em candidatar-se deverão consultar a página oficial do Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública e da Direcção Nacional da Administração Pública, onde estão disponíveis todas as informações sobre os requisitos, procedimentos e prazos do processo de candidatura.

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Candidaturas ao PEPAP 300 vagas para jovens Estágios Profissionais na Administração Pública Direcção Nacional da Administração Pública Ministério da Modernização do Estado

Autoria:Edisângela Tavares,17 abr 2026 9:34

Editado porAndre Amaral  em  17 abr 2026 10:33

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