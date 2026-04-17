Condecorações: Reconhecimento é estímulo ao mérito e ao serviço à sociedade - Dom Arlindo Furtado e pastor David Araújo

​Dom Arlindo Furtado e o pastor David Araújo consideraram hoje que o reconhecimento público do mérito deve funcionar como estímulo para o serviço à sociedade e para o desenvolvimento de cidadãos mais comprometidos com o bem comum.

Estas declarações foram proferidas, na Cidade da Praia, durante a cerimónia de condecoração com a Medalha de Mérito Altruístico de 1.º Grau atribuída pelo Governo.

Dom Arlindo Furtado afirmou que o reconhecimento público estimula e deve ser entendido como parte de uma pedagogia social, sublinhando que ninguém constrói a sua trajectória sozinho.

“Nós somos muito fruto da interação social”, referiu, destacando a família, a escola, a Igreja e as instituições do país como pilares da sua formação.

O cardeal agradeceu ao Governo pela distinção e defendeu que a valorização do esforço individual contribui para uma sociedade mais responsável e solidária.

Dom Arlindo Furtado considerou ainda que o reconhecimento deve funcionar como incentivo para que os cidadãos desenvolvam os seus talentos e contribuam para o bem comum.

O pastor David Araújo, por seu lado, sublinhou a importância da família, da fé e da educação na sua formação pessoal e pastoral, afirmando que a Igreja tem sido fundamental na formação do carácter e na transmissão de valores.

O líder religioso agradeceu o reconhecimento do Governo e destacou o papel da Igreja do Nazareno na formação de cidadãos e na promoção da coesão social, defendendo que Cabo Verde tem contribuído para formar quadros com impacto dentro e fora do país.

O pastor apelou ainda à continuidade do compromisso com valores espirituais e sociais, referindo que o país deve ser uma referência de força humana e espiritual.

Na ocasião, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, destacou Dom Arlindo Furtado como exemplo de liderança tranquila e de dedicação ao serviço de Deus, da Nação e do próximo, sublinhando o seu contributo para a ação social da Igreja.

Sobre o pastor Emanuel David Araújo, o chefe do Governo assinalou o percurso de serviço à Igreja do Nazareno e à comunidade, considerando-o um exemplo de fé e de liderança com impacto na coesão social e na construção de uma sociedade mais fraterna.

O primeiro-ministro apelou ainda à continuidade do contributo dos homenageados para a sociedade cabo-verdiana, sublinhando a importância das suas mensagens num contexto global marcado por desafios sociais e digitais.