Delegacias de Saúde realizam acções de vacinação em todo o país

Cabo Verde assinala a Semana Africana de Vacinação (SAV), com a realização de acções de vacinação, sensibilização comunitária e comunicação em todas as Delegacias de Saúde do país, entre 24 e 30 de Abril, estendendo-se até 7 de Maio, conforme informou o Ministério da Saúde.

Sob o lema “As vacinas funcionam em todas as idades”, a iniciativa enquadra-se nas orientações da Organização Mundial da Saúde – Região Africana (OMS/AFRO) e visa reforçar a importância da vacinação ao longo da vida, aumentar a cobertura vacinal em todas as ilhas e municípios, fortalecer a confiança da população nas vacinas e promover a literacia em saúde.

As acções programadas serão desenvolvidas sob coordenação do Ministério da Saúde, através do Programa Alargado de Vacinação (PAV), com o apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do UNICEF.

O Ministério da Saúde lembra que, nos últimos 50 anos, as vacinas salvaram mais de 150 milhões de vidas, o equivalente a seis vidas por minuto, contribuindo para uma melhoria de 40% na sobrevivência infantil e prevenindo deficiências permanentes em milhões de crianças.

O encerramento da SAV 2026 está marcado para 7 de Maio, com a apresentação de resultados, compromissos e um balanço preliminar da iniciativa.