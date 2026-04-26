Presidência na Diáspora: PR faz balanço "muito positivo" e destaca diáspora “mais forte e empoderada”

O Presidente da República fez, este sábado, em Lisboa, um balanço "muito positivo" da sua visita a Portugal, no âmbito da “Presidência na Diáspora”, que termina hoje, destacando uma diáspora “mais forte e empoderada”.

Em declarações à imprensa, José Maria Neves afirmou que, durante esta visita de oito dias, manteve vários encontros com a comunidade cabo-verdiana, incluindo estudantes, empresários, desportistas e autarcas, com especial incidência na região Norte de Portugal.

Segundo o Chefe de Estado esta deslocação permitiu mostrar que a “paz e a estabilidade” de Cabo Verde são os recursos estratégicos, bem como a excelência das relações bilaterais com Portugal.

José Maria Neves destacou ainda as grandes potencialidades da diáspora cabo-verdiana, defendendo que esta pode dar um contributo superior ao processo de transformação de Cabo Verde.

“Para nós a diáspora é essencial. Cabo Verde não seria o que é hoje sem a imensa diáspora espalhada pelo mundo. Esta ‘Presidência na Diáspora’ permitiu-nos ver que a comunidade está mais forte e mais empoderada”, afirmou.

A mesma fonte salientou, igualmente, que o prestígio de Cabo Verde em Portugal se deve, graças à sua diáspora, apontando para as imensas potencialidades na cooperação futura entre os dois países, em várias áreas, passando pelas autarquias, universidades, igrejas, organizações não-governamentais (ONG) e empresas.

“Vejo que há, por parte de todas as autoridades portuguesas a todos os níveis, desde o Presidente da República, Governo, autárquicas locais e universidades, referências muito positivas à comunidade cabo-verdiana”, congratulou-se.

Apesar de reconhecer a existência de “um ou outro problema”, o mais alto magistrado da Nação garantiu que, de uma forma geral, a comunidade cabo-verdiana residente em Portugal se distingue pelo seu trabalho, talento e capacidade de inovação.

Na ocasião, o PR avançou que em Junho vai estar nos Estados Unidos da América para assistir aos jogos da selecção cabo-verdiana de futebol, no âmbito do Mundial 2026, e reunir-se com a comunidade cabo-verdiana.

Segundo informações da Presidência da República, José Maria Neves tem aproveitado os encontros com a comunidade cabo-verdiana para apelar à forte participação cívica da diáspora nas próximas eleições legislativas, confiando na maturidade e no hábito democrático do povo cabo-verdiano.

Antes do regresso a Cabo Verde, previsto para domingo, 26, o Chefe de Estado visitou, este sábado, o produtor musical Nellson Klassizik, em Sintra, e assiste, à noite, ao espectáculo do cantor cabo-verdiano Djodje, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.