Inspecção-geral do Trabalho regista 498 acidentes laborais em 2025 com três mortes

O inspector-geral do Trabalho, Anildo Fortes, revelou ontem, dia 28, o registo de 498 acidentes de trabalho em 2025, com três mortes e um caso de amputação, defendendo o reforço da prevenção nos sectores de actividade laboral registados.

Anildo Fortes, que falava à Inforpress à margem das actividades centrais da XIII Semana Nacional de Prevenção e Segurança no Trabalho, realizadas na cidade de São Filipe, ilha do Fogo, lembrou que os dados apresentados se referem apenas a acidentes registados oficialmente.

“Chamo sempre a atenção para o termo registo, porque há muitos acidentes que infelizmente nos escapam”, sublinhou.

Segundo aquele responsável, das três vítimas mortais registadas este ano, duas ocorreram no sector da construção civil e uma no sector portuário, sendo que um dos casos teve lugar na ilha do Fogo.

A propósito do Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais, assinalado a 28 de Abril, o inspector-geral reiterou que a iniciativa visa sensibilizar trabalhadores, empregadores e a sociedade civil para a importância da segurança e saúde no trabalho.

“Qualquer ambiente laboral está sujeito a riscos, por isso a mensagem é sempre no sentido da prevenção”, afirmou, defendendo a adopção de medidas de protecção colectiva, a disponibilização e uso obrigatório de equipamentos de protecção individual, bem como o cumprimento rigoroso das normas legais.

Anildo Fortes vincou ainda a importância da formação contínua dos trabalhadores, da sensibilização por parte das entidades empregadoras e da contratação do seguro obrigatório de acidentes de trabalho, como forma de proteger as vítimas e as suas famílias em caso de sinistro.

Relativamente ao sector da construção civil, considerado um dos mais vulneráveis, defendeu maior articulação entre instituições como as ordens profissionais, empresas de construção, Inspecção-geral do Trabalho, Inspecção do Ordenamento do Território e Construção Imobiliária e câmaras municipais responsáveis pelo licenciamento.

“O objectivo é salvaguardar um ambiente laboral seguro, proteger a saúde e, acima de tudo, a vida dos trabalhadores”, concluiu.

No final assegurou que a Semana Nacional de Prevenção e Segurança no Trabalho, que já vai na 13.ª edição, continuará a ser realizada em diferentes ilhas do país, reforçando o compromisso institucional com a promoção da cultura de prevenção.