Homem de 42 anos morre por afogamento na zona da Lagoa, em Juncalinho

​Um homem de 42 anos morreu sexta-feira por afogamento nas proximidades do mar da Lagoa, na localidade de Juncalinho, município da Ribeira Brava, em São Nicolau.

Segundo fonte policial, o alerta foi dado por volta das 18:00, indicando que a vítima tentava fazer a travessia para o outro lado do mar da Lagoa, tendo sido posteriormente resgatada já sem vida por três colegas.

De acordo com as mesmas informações, o corpo permaneceu durante algum tempo num lajedo, antes de ser transportado numa embarcação de boca aberta.

O delegado de Saúde da Ribeira Brava, Elvio Pereira, indicou que a causa provável da morte foi afogamento, após a vítima se ter sentido mal.

Segundo relatos de pessoas no local, o homem terá consumido bebidas alcoólicas e ingerido alimentos momentos antes de entrar na água, tendo-se sentido mal pouco depois.

O corpo foi entregue à família e o funeral está previsto para este sábado, no cemitério de Juncalinho.