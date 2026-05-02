País

Homem de 42 anos morre por afogamento na zona da Lagoa, em Juncalinho

PorExpresso das Ilhas, Inforpress,2 mai 2026 8:21

​Um homem de 42 anos morreu sexta-feira por afogamento nas proximidades do mar da Lagoa, na localidade de Juncalinho, município da Ribeira Brava, em São Nicolau.

Segundo fonte policial, o alerta foi dado por volta das 18:00, indicando que a vítima tentava fazer a travessia para o outro lado do mar da Lagoa, tendo sido posteriormente resgatada já sem vida por três colegas.

De acordo com as mesmas informações, o corpo permaneceu durante algum tempo num lajedo, antes de ser transportado numa embarcação de boca aberta.

O delegado de Saúde da Ribeira Brava, Elvio Pereira, indicou que a causa provável da morte foi afogamento, após a vítima se ter sentido mal.

Segundo relatos de pessoas no local, o homem terá consumido bebidas alcoólicas e ingerido alimentos momentos antes de entrar na água, tendo-se sentido mal pouco depois.

O corpo foi entregue à família e o funeral está previsto para este sábado, no cemitério de Juncalinho.

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Juncalinho Lagoa afogamento são nicolau

Autoria:Expresso das Ilhas, Inforpress,2 mai 2026 8:21

Editado porNuno Andrade Ferreira  em  2 mai 2026 8:27

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