País

Dom Teodoro Tavares apela ao sentido da vida e dirige mensagem de esperança aos jovens

PorExpresso das Ilhas, Inforpress,3 mai 2026 18:24

O novo bispo da Diocese de Santiago, Dom Teodoro Tavares, tomou posse este domingo no Estádio Nacional e apelou à esperança e ao sentido da vida, com mensagem centrada nos jovens.

Na sua primeira intervenção aos jornalistas enquanto bispo da Diocese de Santiago, Dom Teodoro Tavares afirmou que a sua mensagem é dirigida a todo o povo de Deus, com particular enfoque nos jovens, que considerou “a esperança da Igreja e do mundo”.

“A Igreja abraça com muito carinho, com muito amor os jovens e todos nós somos chamados a viver uma vida com qualidade, uma vida feliz, em paz, a valorizar o dom da vida que Deus nos deu”, afirmou.

O prelado sustentou que “ninguém nasce à toa”, defendendo que cada pessoa tem um propósito na vida, numa reflexão em que lamentou a existência de “momentos dilacerantes” sobretudo entre os jovens, associados a crises existenciais e de ansiedade.

O bispo destacou ainda o papel das pessoas idosas, sublinhando a importância da sua contribuição para a sociedade.

Na nova missão à frente da Diocese de Santiago, Dom Teodoro Tavares disse ainda que pretende conhecer melhor a realidade diocesana e escutar as comunidades.

O objectivo, acrescentou, passa por caminhar em sinergia com os fiéis, dando continuidade ao trabalho em curso e introduzindo melhorias onde for necessário.

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dom teodoro tavares igreja

Autoria:Expresso das Ilhas, Inforpress,3 mai 2026 18:24

Editado porNuno Andrade Ferreira  em  3 mai 2026 18:24

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