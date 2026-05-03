Dom Teodoro Tavares apela ao sentido da vida e dirige mensagem de esperança aos jovens

O novo bispo da Diocese de Santiago, Dom Teodoro Tavares, tomou posse este domingo no Estádio Nacional e apelou à esperança e ao sentido da vida, com mensagem centrada nos jovens.

Na sua primeira intervenção aos jornalistas enquanto bispo da Diocese de Santiago, Dom Teodoro Tavares afirmou que a sua mensagem é dirigida a todo o povo de Deus, com particular enfoque nos jovens, que considerou “a esperança da Igreja e do mundo”.

“A Igreja abraça com muito carinho, com muito amor os jovens e todos nós somos chamados a viver uma vida com qualidade, uma vida feliz, em paz, a valorizar o dom da vida que Deus nos deu”, afirmou.

O prelado sustentou que “ninguém nasce à toa”, defendendo que cada pessoa tem um propósito na vida, numa reflexão em que lamentou a existência de “momentos dilacerantes” sobretudo entre os jovens, associados a crises existenciais e de ansiedade.

O bispo destacou ainda o papel das pessoas idosas, sublinhando a importância da sua contribuição para a sociedade.

Na nova missão à frente da Diocese de Santiago, Dom Teodoro Tavares disse ainda que pretende conhecer melhor a realidade diocesana e escutar as comunidades.

O objectivo, acrescentou, passa por caminhar em sinergia com os fiéis, dando continuidade ao trabalho em curso e introduzindo melhorias onde for necessário.