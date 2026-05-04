Três doentes estáveis entre 147 pessoas a bordo de navio assistido por Cabo Verde

O Ministério da Saúde informou hoje que três pessoas apresentam sintomas, mas estão estáveis, a bordo do navio de cruzeiro Hondius em que, segundo a OMS, morreram três pessoas na sequência de síndrome respiratória aguda.

Pelo menos um caso de hantavírus foi confirmado em laboratório, indicou a Organização Mundial de Saúde (OMS), um grupo de vírus raro, associado sobretudo a roedores.

“A embarcação transporta 147 pessoas, entre passageiros e tripulação” e, “deste total, três pessoas apresentam sintomas e foram devidamente avaliadas e assistidas por uma equipa de saúde, encontrando-se actualmente clinicamente estáveis”, detalhou o ministério, em comunicado, sobre a situação a bordo.

O barco com pessoas de várias nacionalidades permanece parado à entrada do porto da Praia, sem autorização para desembarque e a receber assistência por pessoal vestido com fatos de protecção integral.

Uma articulação internacional “tem permitido uma resposta célere, segura e tecnicamente adequada, garantindo o acompanhamento clínico dos doentes e a preparação de todas as medidas de precaução necessárias, incluindo uma possível evacuação sanitária por via aérea através de avião ambulância dos pacientes em seguimento”, indicou.

O Ministério da Saúde assegurou ainda que “a situação está sob controlo, não existindo, até ao momento, qualquer risco para a população em terra”.

“Após avaliação técnica e epidemiológica, as autoridades sanitárias nacionais decidiram não autorizar a atracação no porto da Praia, por precaução”, lê-se no comunicado.

Segundo o documento, foi seguido “o Regulamento Sanitário Internacional, com o objectivo de proteger a saúde pública”.

“A assistência médica necessária está a ser assegurada por uma equipa destacada para o efeito, composta por médicos especialistas, enfermeiros e técnicos de laboratório. Foram igualmente preparadas medidas de resposta hospitalares para eventual necessidade de cuidados diferenciados no Hospital Dr. Agostinho Neto”, na capital, Praia.

O trabalho está a ser coordenado entre as estruturas de saúde, portuárias, com o suporte da OMS e em ligação com as autoridades dos Países Baixos, de onde é originário o navio, e do Reino Unido, país de origem de pelo menos uma das pessoas afectadas.

O navio de cruzeiro holandês Hondius entrou nas águas de Cabo Verde no domingo e as autoridades sanitárias do arquipélago acompanham-no após notificação internacional de um surto de doença respiratória a bordo, com ocorrência de casos graves e óbitos.

A embarcação fazia a ligação entre Ushuaia, na Argentina, e as ilhas Canárias.

Segundo informação transmitida às autoridades cabo-verdianas, o navio esteve no Atlântico Sul a visitar diversas ilhas para turismo de observação da vida selvagem.

Em declarações à Associated Press (AP), a Oceanwide Expeditions, empresa responsável pelo cruzeiro, informou que o corpo da terceira vítima ainda se encontrava a bordo do navio em Cabo Verde e que a sua prioridade era garantir que dois tripulantes que estão doentes recebiam assistência médica.