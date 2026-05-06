Prisão preventiva para cidadãos nigerianos detidos por tráfico de droga no Sal

O Tribunal Judicial da Comarca do Sal decretou prisão preventiva para um homem e uma mulher, ambos de nacionalidade nigeriana, detidos pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita de tráfico de droga de alto risco na localidade de Santa Maria.

A detenção, de acordo com um comunicado da PJ, ocorreu no Domingo, 3 de Maio, na localidade de Santa Maria, no âmbito de uma operação de combate ao tráfico interno de droga, conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), através da Brigada de Investigação do Crime de Tráfico de Estupefacientes (BICTE).

A operação foi realizada no cumprimento de dois mandados de busca, revista e apreensão. Os suspeitos, um homem de 28 anos e uma mulher de 36 anos, residentes em Santa Maria, foram detidos em flagrante delito.

Durante as buscas, foram apreendidos vários elementos considerados relevantes para a investigação, incluindo droga, dinheiro em moeda nacional e estrangeira, telemóveis, eletrodomésticos e utensílios utilizados no manuseamento e acondicionamento de estupefacientes.

A PJ informa que foram apreendidas 19 cápsulas de uma substância que reagiu, preliminarmente, positivo para cocaína, com um peso bruto de 342,5 gramas. Foi ainda apreendido 1007,6 gramas de uma substância branca utilizada como produto de corte para cocaína, bem como uma balança de precisão.

Entre os objectos apreendidos constam ainda um recipiente de plástico adaptado a partir de uma boia de água, uma faca, uma concha e várias bolsas transparentes, todos com resíduos de cocaína.

As autoridades apreenderam também 238.300 escudos, 462 euros, 31 dólares e 50 nairas( moeda oficial da Nigéria). Uma embalagem de papel “flutxa”, seis telemóveis, uma arca frigorífica em estado novo e outros materiais com relevância probatória foram igualmente recolhidos durante a operação.

Os detidos foram presentes às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial, tendo o tribunal aplicado a medida de coação mais gravosa. Os arguidos deverão aguardar os ulteriores trâmites processuais na Cadeia Regional do Sal.