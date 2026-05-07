Cruzeiro NV Hondius deixa o território nacional com destino a Tenerife

O navio de cruzeiro NV Hondius, que se encontrava ao largo do Porto da Praia, deixou esta tarde o território nacional, após o cumprimento de todos os procedimentos definidos pelas autoridades sanitárias de Cabo Verde, informou a Directora Nacional da Saúde, Ângela Gomes, em conferência de imprensa.

Segundo Ângela Gomes, seguem a bordo 144 passageiros, todos assintomáticos, acompanhados por uma equipa de quatro profissionais de saúde, entre médicos e epidemiologistas, que embarcaram hoje no navio, com destino provável a Tenerife.

A responsável assegurou que a situação foi gerida de forma preventiva e responsável, não tendo sido registado, em todo o processo, qualquer risco para a população.

A Directora Nacional da Saúde sublinhou ainda que toda a resposta foi conduzida com base em rigor técnico-científico, em estreita articulação com as autoridades nacionais e parceiros internacionais, garantindo sempre a salvaguarda da saúde pública.

“Não houve nenhum tipo de contacto da tripulação, nem dos passageiros, nem do navio em si com terra, com o território nacional. O risco é realmente muito baixo, estando somente os nossos profissionais a cumprir um período de quarentena, conforme os protocolos internacionais”, assegurou.

“Inicialmente não tínhamos nenhum conhecimento do que se tratava, mas assumimos o nosso papel no contexto da saúde global e cumprimos estritamente o que está consagrado na Constituição da República, bem como no Regulamento Sanitário Internaciona”, acrescentou Ângela Gomes.

De realçar que foram hoje igualmente evacuados os únicos três pacientes que se encontravam a bordo, todos em estado clínico estável, através de dois aviões-ambulância, tendo a Directora Nacional da Saúde destacado o sucesso da operação e a eficácia da coordenação entre as diferentes entidades envolvidas.