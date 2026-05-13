CPLP envia Missão de Observação às Legislativas de 17 de Maio

Em resposta ao convite formulado pelas autoridades de Cabo Verde, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) informou que vai enviar uma Missão de Observação Eleitoral (MOE) às Eleições Legislativas, constituída por 21 observadores.

Em nota, a CPLP explicou que a missão será chefiada pelo Doutor Carlos Carreiras, prevendo-se a permanência em Cabo Verde entre os dias 14 e 21 de Maio de 2026.

Durante a sua permanência no país, a MOE-CPLP deverá manter encontros com autoridades governamentais, com embaixadores dos Estados-Membros da CPLP acreditados em Cabo Verde, com partidos candidatos ao acto eleitoral, com autoridades de administração e gestão eleitoral e com outras missões de observação eleitoral presentes em Cabo Verde.

Conforme a referida fonte, os observadores irão testemunhar a fase final da campanha eleitoral, o dia da votação, a contagem dos votos e o apuramento parcial dos resultados. No final da observação, a MOE-CPLP apresentará, publicamente, uma declaração preliminar com os resultados da observação realizada.

O chefe da MOE-CPLP, Doutor Carlos Carreiras, ao longo do seu percurso político, desempenhou diversas funções de relevo em Portugal e a nível internacional. Foi presidente da Câmara Municipal de Cascais e vice-presidente do Partido Social Democrata entre 2014 e 2016, presidente do Congresso e do Conselho Geral da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa.