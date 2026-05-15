​ANMCV assina protocolo de cooperação com a Mancomunitat de La Ribeira

Numa publicação na rede social, a ANMCV informa que a assinatura deste protocolo entre a Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde e a Mancomunitat de Ribeira Alta, de Valência, é um passo decisivo no reforço da cooperação descentralizada internacional, que abre novas oportunidades de intercâmbio, capacitação e desenvolvimento conjunto.
Para a ANMCV, este acordo permitirá aprofundar a partilha de experiências em áreas essenciais para a governação local, desde a modernização administrativa à gestão ambiental, passando pela inclusão social, inovação e desenvolvimento económico sustentável.
O Presidente do ANMCV agradeceu à Mancomunitat de la Ribeira Alta pela visão, abertura e espírito de parceria. “Estamos confiantes de que este será o início de um caminho de trabalho conjunto que beneficiará directamente os nossos municípios e as nossas populações”.