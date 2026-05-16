PJ e Cosmar recebem novos equipamentos e kits de deteção de droga para combater tráfico

A Polícia Judiciária (PJ) e o Centro de Operações de Segurança Marítima (Cosmar) receberam novos kits de deteção rápida de drogas e equipamentos informáticos, visando reforçar a capacidade operacional no combate ao tráfico marítimo e aéreo no arquipélago.

Os meios foram entregues na cidade da Praia, através do Programa Global de Crime Marítimo do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), no quadro do projeto “Synthetics Drugs III”, financiado pelo Departamento de Assuntos Internacionais de Narcóticos e Aplicação da Lei (INL).

De acordo com informações avançadas durante a cerimónia, os kits permitirão a realização de “testes preliminares rápidos e fiáveis”, tanto em terra como no mar, facilitando a identificação de substâncias suspeitas e reforçando a preservação da prova nos processos-crime.

O equipamento informático entregue à Guarda Costeira deverá, igualmente, melhorar a partilha de informação e a coordenação operacional no domínio marítimo.

A representante do UNODC, Elodie Borges, vincou que Cabo Verde, pela sua posição estratégica no Atlântico, enfrenta desafios acrescidos face à crescente circulação de drogas sintéticas e precursores químicos.

Considerou que o reforço agora concretizado visa dotar as autoridades de instrumentos técnicos capazes de responder a uma ameaça “em rápida evolução”.

Por seu turno, o diretor nacional da Polícia Judiciária, Manuel da Lomba, sublinhou que o país tem registado apreensões de droga provenientes de diferentes origens, incluindo países da África Ocidental e da América do Sul, cenário que coloca o arquipélago como ponto de trânsito nas rotas internacionais do narcotráfico.

Segundo o mesmo responsável, os novos meios eram aguardados há algum tempo e serão determinantes para robustecer as investigações ligadas ao tráfico aéreo e marítimo, num contexto em que as organizações criminosas exploram tanto a via marítima como as ligações aéreas.

Também o diretor do Centro de Operações de Segurança Marítima (Cosmar), o capitão-tenente Ricardo Dias, enfatizou que o combate às ameaças transnacionais exige uma cooperação permanente entre instituições.

Anunciou, nesse sentido, que está prevista a colocação de um inspetor da PJ no Cosmar, medida que deverá reforçar a articulação entre as duas estruturas.

As autoridades presentes agradeceram ainda o apoio técnico e financeiro do INL e do UNODC, considerando que a iniciativa representa “um avanço na consolidação das capacidades nacionais de resposta ao tráfico de drogas”, num momento em que as redes criminosas procuram novas rotas no Atlântico.

Com este reforço, as autoridades cabo-verdianas pretendem aumentar a eficácia das operações de interceção e investigação, bem como fortalecer a cadeia de custódia das substâncias apreendidas, contribuindo para processos judiciais mais sólidos e alinhados com os padrões internacionais.