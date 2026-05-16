​Polícia Nacional apreende 25 munições no Porto da Cidade da Praia

A Polícia Nacional (PN), através do Comando da Secção Fiscal da Praia, informa que, na quinta-feira, 14, por volta das 11h00, procedeu à apreensão de 25 munições de caça, de calibre 12/70, no armazém B do Cargo Village da ENAPOR, S.A, sito em Achada Grande Trás.

Segundo a PN, as munições estavam escondidas no interior de uma caixa, dentro de uma embalagem de sabão em pó (OMO), envolvidas em bolsas de plástico de cor preta, juntamente com outros artigos.

A mesma fonte indica que os referidos produtos foram encontrados durante a inspecção de um volume proveniente de Le Havre, França, que deu entrada no Porto da Praia no dia 16 de Abril, através do navio “Ponta do Sol”, numa operação realizada pela Guarda Fiscal em articulação com a Alfândega da Praia.

Na sequência desta operação, a PN avisa que uma pessoa do sexo feminino foi detida e apresentada ao Tribunal para o primeiro interrogatório judicial, tendo sido determinada a realização de audiência de julgamento em processo sumário, agendada para o próximo dia 02 de Junho.

Neste sentido, a Polícia Nacional reafirma o seu firme compromisso de zelar pela segurança e bem-estar da comunidade, combatendo a entrada de produtos ilícitos no país.