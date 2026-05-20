Cabo Verde avalia competências de alunos em todas as escolas secundárias

Cabo Verde iniciou esta terça-feira, 20 de Maio, a implementação do programa internacional PISA for Schools, uma iniciativa que vai avaliar as competências de cerca de 2.260 alunos do 9.º e 10.º anos em todas as 44 escolas secundárias do país. A avaliação decorre até 29 de Maio e pretende medir a capacidade dos estudantes de aplicar conhecimentos de leitura, matemática e ciências na resolução de situações do quotidiano.

Em entrevista à Rádio Educativa, a Directora do Serviço de Gestão Pedagógica, Avaliação e Inclusão Educativa, Maria Helena Andrade, explicou que o projecto representa uma oportunidade para melhorar o sistema educativo nacional e reforçar as práticas pedagógicas nas escolas.

“O arranque oficial do PISA for Schools aconteceu na cidade da Praia, com a participação da Escola Cónego Jacinto, da Escola Secundária de Salineiro, em Ribeira Grande de Santiago, além de estabelecimentos de ensino nas ilhas do Sal e Brava”, frisou.

A avaliação envolve alunos com idades entre 15 e 16 anos, nascidos entre Fevereiro de 2010 e Março de 2011. Os participantes realizam um teste cognitivo com duração aproximada de duas horas, seguido de um questionário de contexto de cerca de 30 minutos.

Maria Helena Andrade esclareceu que o PISA escolar não deve ser encarado como um exame tradicional. “O aluno não precisa estudar nem rever matérias. O teste vai avaliar como aplica aquilo que já sabe em situações da vida real”, explicou, acrescentando que não haverá resultados individuais nem impacto nas notas escolares.

Os relatórios produzidos a partir dos resultados serão utilizados pelas escolas e pelo Ministério da Educação para identificar pontos fortes, áreas que necessitam de melhorias e estratégias para a evolução do ensino.