Cidade da Praia acolhe encontro internacional da Crioulidade Atlântica de 28 a 30 de Maio

​A cidade da Praia acolhe, de 28 a 30 de Maio, o Encontro Internacional da Crioulidade Atlântica, visando promover a reflexão académica, cultural e artística em torno do conceito de crioulidade, reunindo participantes de vários continentes.

A iniciativa, que terá lugar na Universidade de Cabo Verde, “nasce do coração e da mente” do Presidente da República, José Maria Neves, segundo a presidente da Comissão Científica, a professora Augusta Teixeira, em declarações à imprensa, na apresentação do evento.

De acordo com a responsável, o evento será estruturado em três grandes grupos de participantes: representantes institucionais de diferentes países, académicos ligados ao estudo da crioulidade e artistas, que irão intervir tanto em debates como em apresentações culturais.

“O que se pretende é edificar pontes e construir um futuro melhor”, afirmou Augusta Teixeira, sublinhando que a crioulidade reflecte a síntese de contributos históricos, culturais e sociais que caracterizam as sociedades atlânticas.

A professora destacou ainda a centralidade de Cabo Verde nesta reflexão, considerando que a identidade crioula faz parte da sua génese histórica e cultural, sendo também um exemplo de abertura, diálogo e convivência entre povos.

O programa do encontro inclui painéis de alto nível, conferências, sessões temáticas e momentos culturais, com a participação de representantes das Nações Unidas, da CPLP e da UNESCO, entre outras instituições internacionais.

A cerimónia de abertura contará ainda com mensagens em vídeo de líderes internacionais, incluindo o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, e outras personalidades políticas e académicas.

Entre os temas em debate estão a crioulidade e suas especificidades, as dinâmicas da diáspora atlântica, a relação entre crioulidade e a modernidade e a diplomacia cultural no espaço atlântico.

O evento inclui ainda uma visita à Cidade Velha, Património Mundial da UNESCO, e actividades culturais, como espectáculos artísticos e um concerto ao pôr-do-sol na Fortaleza.

Entre os resultados esperados do encontro estão a valorização da crioulidade como património imaterial de valor universal, o reforço da cooperação cultural e académica entre países e a criação de um Fórum Permanente da Crioulidade Atlântica.

Está, igualmente, prevista a adopção da Declaração da Praia sobre a Crioulidade Atlântica, que deverá estabelecer compromissos em matéria de diversidade cultural, paz e inclusão.