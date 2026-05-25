Cidadão guineense detido pela PJ por suspeita de crime de VBG em Boa Vista

A Polícia Judiciária (PJ) informou hoje que um cidadão guineense de 43 anos, residente na ilha da Boa Vista, foi indiciado pela prática de um crime de Violência Baseada no Género (VBG) agravado, cuja vítima é uma mulher cabo-verdiana de 35 anos, natural da ilha do Fogo.

Segundo a PJ, a detenção foi efetuada fora de flagrante delito, através do Departamento de Investigação Criminal da Boa Vista (DICBV), no cumprimento de um mandado emitido pela Procuradoria da República da Comarca da Boa Vista, no âmbito da investigação do referido crime ocorrido na ilha.

De acordo comas autoridades a detenção resultou de um trabalho articulado entre a Polícia Judiciária e o Ministério Público na ilha da Boa Vista, culminando na localização e detenção do suspeito.

A PJ refere que o indivíduo, do sexo masculino e natural da Guiné-Bissau, após a detenção, foi apresentado às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Comarca da Boa Vista.

Na sequência da audição, o tribunal decretou como medidas de coação a apresentação periódica quinzenal às autoridades, proibição de permanência na casa de morada da família, proibição de contacto com a vítima e proibição de permanência nos arredores da residência da ofendida.