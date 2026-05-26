NOSi esclarece que falhas na divulgação dos resultados eleitorais apontam para causas técnicas

O conselho de administração da Rede Tecnológica Privativa do Estado (NOSi) esclareceu hoje que as perturbações registadas na noite eleitoral de 17 de Maio, durante a divulgação dos resultados, apontam para causas de ordem técnica.

O comunicado a que a Inforpress teve acesso acrescenta que até ao momento “não existe qualquer indício de comportamentos suspeitos ou maliciosos oriundos do exterior”.

A instituição informou, contudo, que está em curso um apuramento minucioso relativamente a eventuais condutas internas que possam ter contribuído para a ocorrência das falhas técnicas verificadas no sistema e na infraestrutura de divulgação dos resultados eleitorais.

De acordo com a mesma fonte, os indícios preliminares da auditoria técnica e forense, externa e independente, actualmente em curso, afastam, nesta fase, a hipótese de interferência externa ou de acções maliciosas vindas do exterior.

Ainda assim, a NOSi sublinhou que o procedimento da auditoria forense deverá prosseguir em conformidade com “as normas internas de ‘compliance’” e com a legislação aplicável, visando identificar eventuais responsabilidades e garantir a integridade e a transparência dos processos técnicos internos.

A empresa reiterou igualmente o seu compromisso institucional com a transparência, a segurança da informação e o cumprimento das disposições legais vigentes, assegurando que todas as áreas envolvidas estão a cooperar integralmente com a auditoria em curso.

Na sequência do incidente registado na infraestrutura e no sistema de divulgação dos resultados das eleições legislativas 2026, ocorrido no passado dia 17 de Maio, a NOSi explicou que as instabilidades operacionais afectaram a disponibilização dos resultados no portal oficial das eleições, eleicoes.cv, em tempo útil e nas condições técnicas inicialmente previstas.

O conselho de administração destacou, no entanto, que os investimentos realizados nos últimos anos em infraestruturas tecnológicas, capacitação de recursos humanos e inovação na gestão da Rede Tecnológica Privativa do Estado permitiram accionar de imediato medidas emergenciais e planos de contingência para mitigar os impactos do incidente.

De acordo com a empresa, estas medidas asseguraram a continuidade da comunicação e transmissão dos resultados eleitorais através da Televisão de Cabo Verde, garantindo a segurança e integridade dos dados e permitindo que o país e a diáspora acompanhassem o processo de divulgação dos resultados até ao final da emissão, através das plataformas analógicas e digitais da estação pública.

A NOSi adiantou ainda que novas comunicações serão emitidas oportunamente, logo que existam elementos conclusivos resultantes da auditoria em curso.