Praia/Ponta Belém: Incêndio destrói bancas de roupa, atinge habitações e deixa famílias desamparadas

Um incêndio de grande proporção deflagrou hoje em Ponta Belém, na Praia, destruindo mais de 80% das bancas de roupa, afectando habitações e prédio e movimentou um aparato dos bombeiros, que continuam no combate às chamas.

Segundo testemunhas no local, o fogo começou pouco antes das 15:00 e cerca de meia hora depois as chamas continuavam activas, apesar dos esforços desenvolvidos para conter o incêndio.

As primeiras informações apontam para a destruição de mais de 80 por cento (%) das roupas e mercadorias comercializadas pelas vendedeiras da zona, muitas delas mulheres que dependem exclusivamente desta actividade para sustentar as respectivas famílias.

Perante a rápida propagação das chamas, membros da sociedade civil mobilizaram-se para tentar salvar bens e evitar que o fogo atingisse outras estruturas.

Testemunhas relataram que a porta do recinto onde se encontravam armazenadas roupas esteve encerrada durante alguns momentos, tendo sido posteriormente arrombada para permitir a retirada de mercadorias.

A intervenção popular permitiu salvar parte dos bens, segundo relatos de pessoas presentes no local, que destacaram o envolvimento de moradores, comerciantes e transeuntes no combate às chamas antes da chegada dos bombeiros.

A situação gerou igualmente momentos de tensão, com algumas pessoas a manifestarem indignação relativamente à resposta inicial ao incêndio.

Vários presentes afirmaram ter contactado os serviços de bombeiros logo após detectarem o fogo.

Além da área comercial, o incêndio atingiu algumas habitações e um edifício nas proximidades, aumentando os receios dos moradores e a dimensão dos prejuízos.

No local predomina um ambiente de consternação, marcado pelo choro e desespero de várias vendedeiras que assistiam à destruição dos seus bens, acumulados ao longo de anos de trabalho.

Uma fonte dos bombeiros ouvida pela Inforpress indicou que as causas do incêndio ainda estão por determinar, mas adiantou que uma das hipóteses em análise aponta para a possibilidade de fogo posto, informação que deverá ser confirmada ou descartada no decurso das investigações.

Os bombeiros continuam empenhados nas operações de combate às chamas e de rescaldo, não havendo ainda um balanço oficial dos prejuízos nem registo de vítimas.