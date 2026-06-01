Campanha do Banco Alimentar de Cabo Verde recolheu 10 toneladas de doações

​O Banco Alimentar de Cabo Verde recolheu 10 toneladas de doações durante uma campanha organizada no fim-de-semana, o que permite assegurar três meses de cestas básicas a cerca de mil famílias, disse hoje a presidente da instituição à Lusa.

“Estamos muito satisfeitos”, referiu Ana Maria Hopffer Almada, dirigente da Fundação Donana e do Banco Alimentar contra a Fome.

As entregas em cerca de 30 estabelecimentos comerciais “atingiram quatro toneladas” e a organização contou ainda “com empresas parceiras que ofereceram seis toneladas de arroz e feijão”, acrescentou.

Segundo aquela responsável, as 10 toneladas guardadas no armazém da cidade da Praia permitem assegurar, desde já, três meses de cestas básicas, um apoio com mercearias essenciais prestado a cerca de mil famílias.

Na ilha de São Vicente, o Banco Alimentar recolheu cerca de uma tonelada de alimentos em estabelecimentos comerciais, num contexto em que procura ainda consolidar uma rede de associações e voluntários para a realização destas campanhas regulares.

Na ilha do Sal, a recolha vai decorrer no próximo fim-de-semana.

A organização cabo-verdiana passou a estar integrada na plataforma de doações Alimente Esta Ideia (alimentestaideia.pt), constando da lista de banco alimentares destinatários, para quem quiser remeter contribuições à distância, destacou Ana Maria.

Segundo referiu a dirigente, parte dos contributos já angariados através desta plataforma na Internet vão permitir reforçar as contribuições na ilha de São Vicente.

Esta foi a 20.ª campanha de recolha de alimentos e a próxima está agendada para novembro.

Desde a criação do Banco Alimentar de Cabo Verde, em 2012, foram recolhidos e distribuídos cerca de 1.800 toneladas de doações, “beneficiando milhares de pessoas”, concluiu.