​HUAN leva alegria às crianças internadas com actividades do Dia da Criança

As médicas Neusa Carvalho e Sandra Lobo promoveram hoje actividades lúdicas e educativas para assinalar o Dia Internacional da Criança junto das crianças internadas no Serviço de Pediatria do Hospital Universitário Dr. Agostinho Neto (HUAN).

Sob o lema “Brincadeira, prevenção e cuidado humanizado de mãos dadas”, a iniciativa reuniu profissionais de saúde, estudantes de enfermagem, padrinhos e madrinhas da pediatria e parceiros da instituição, proporcionando às crianças e aos seus familiares uma manhã de convívio, animação e partilha.

O programa incluiu música, poesia, dança infantil e diversas brincadeiras, transformando o pátio do hospital num espaço de alegria para crianças que se encontram em situação de internamento.

Em declarações à Inforpress, a médica Neusa Carvalho explicou que a comemoração do Dia Internacional da Criança já se tornou uma tradição no Serviço de Pediatria, uma vez que a data não pode passar despercebida para as crianças que permanecem hospitalizadas.

“Todos os anos, com o apoio do conselho de administração, dos padrinhos e madrinhas do serviço e dos colaboradores, organizamos uma actividade para que as crianças possam viver um momento diferente e especial no seu dia”, afirmou a directora dos Serviços de Pediatria do HUAN.

Segundo a responsável, a iniciativa contempla igualmente os pais e acompanhantes que permanecem junto das crianças durante o período de internamento e partilham os desafios inerentes ao processo de recuperação.

Por sua vez, Sandra Lobo, directora do Serviço de Urgência Pediátrica, sublinhou que a actividade resulta de uma organização conjunta das diferentes valências da pediatria e representa uma oportunidade para levar o espírito do Dia da Criança para dentro do hospital.

“É uma forma de animar as crianças e as famílias que atravessam um momento de fragilidade, mas também uma oportunidade para promover a educação para a saúde e reforçar a humanização dos cuidados”, indicou.

Sandra Lobo revelou ainda que muitas crianças aguardam esta celebração com expectativa e carinho, recordando que algumas chegam mesmo a associar o internamento à possibilidade de participar na festa organizada anualmente pelo hospital.

A actividade integra a programação do Mês da Criança promovida pelo HUAN, que, ao longo de Junho, desenvolverá acções lúdicas, educativas e formativas destinadas à promoção da saúde e do bem-estar infantil.