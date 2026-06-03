Associação denuncia impactos de incêndios recorrentes no aterro sanitário de São Domingos

​A Associação para o Desenvolvimento de São Domingos manifestou-se “preocupada” com os sucessivos incêndios no aterro sanitário de São Domingos, denunciando os impactos da fumaça na qualidade de vida das comunidades vizinhas.

Numa publicação nas redes sociais, a associação manifestou a sua “profunda preocupação e indignação” perante o contínuo sofrimento causado pela fumaça e pelos sucessivos incêndios no aterro sanitário localizado no concelho de São Domingos.

Segundo a mesma fonte, as comunidades de São Francisco, Portete Acima, Agostinho Alves, Palha Sé e outras localidades têm sido constantemente afectadas por densas nuvens de fumaça provenientes do aterro, cuja gestão é da responsabilidade da autarquia praiense.

A associação advertiu que a situação tem consequências para a saúde pública, o ambiente e a qualidade de vida dos residentes, destacando que as crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios são os grupos mais prejudicados.

No comunicado, a organização considerou “incompreensível” que, apesar das repetidas reclamações e apelos das populações e das organizações comunitárias, o problema continue a repetir-se sem que sejam apresentadas soluções eficazes e duradouras.

Perante esta realidade, a associação apelou às autoridades competentes, em particular à Câmara Municipal da Praia e às entidades responsáveis pela gestão ambiental, para que intervenham com urgência, adoptando medidas concretas que ponham fim aos incêndios recorrentes e minimizem os impactos causados às comunidades vizinhas.

A associação defende ainda que as populações afectadas merecem respeito, protecção da sua saúde e um ambiente saudável, conforme consagrado nos direitos fundamentais dos cidadãos.