Associação Lantuna promove Feira de Saúde Comunitária em Porto Mosquito

A Associação Lantuna, em parceria com o Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP) e outros parceiros, realiza no próximo sábado, 6 de Junho, uma Feira de Saúde Comunitária em Porto Mosquito, entre as 09h30 e as 15h00, com o objetivo de reforçar a promoção da saúde preventiva e o bem-estar da população local.

A iniciativa da Associação Lantuna, organização da sociedade civil dedicada ao desenvolvimento comunitário sustentável, enquadra-se nas preocupações relacionadas com os impactos sociais e de saúde pública associados à extracção de inertes na orla costeira, actividade que, segundo a organização, tem contribuído para o aumento de problemas respiratórios e riscos ocupacionais na comunidade de Porto Mosquito.

A Feira de Saúde Comunitária irá disponibilizar triagens básicas de saúde, serviços de aconselhamento e acções de sensibilização dirigidas à população, com enfoque em temas como higiene, alimentação saudável e prevenção de doenças.

A organização refere que a iniciativa pretende aproximar os serviços de saúde das comunidades mais afectadas, promovendo a prevenção e a educação para a saúde, num contexto de crescente preocupação com os impactos ambientais e sanitários da extracção de inertes na zona costeira.

O evento decorrerá entre as 09h30 e as 15h00, em Porto Mosquito, contando com a participação do Instituto Nacional de Saúde Pública e outros parceiros institucionais.