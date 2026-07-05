Associação Lantuna instala DCP em Porto Mosquito e reforça aposta na pesca sustentável em Santiago

A Associação Lantuna instalou, este sábado, um Dispositivo de Concentração de Pescado (DCP) em Porto Mosquito, na Ribeira Grande de Santiago, com o objetivo de aumentar a eficiência da pesca artesanal e reduzir os custos dos pescadores locais.

No âmbito de um protocolo com o Instituto do Mar (IMar), a Lantuna instalou o DCP em Porto Mosquito, uma iniciativa orientada para a promoção da pesca sustentável e o fortalecimento das comunidades piscatórias.

Em declarações à Inforpress, o técnico da Lantuna, Samir Martins, explicou que o equipamento tem como principal função concentrar os peixes numa área específica, facilitando a atividade dos pescadores e reduzindo o esforço de deslocação ao mar.

“O objetivo é concentrar os peixes numa área que queremos. Assim, reduz-se o tempo de pesca. Em vez de irem mais longe, os pescadores ficam mais perto, o que diminui os custos e aumenta a eficiência”, afirmou.

Segundo o técnico, os DCP funcionam como estruturas colocadas no mar que criam condições naturais para a agregação de espécies marinhas.

“Qualquer objecto no mar torna-se um refúgio para os peixes. Esses objectos acabam por concentrar microalgas, que servem de alimento, atraindo peixes pequenos e depois os maiores”, explicou.

Samir Martins sublinhou ainda que a escolha de Porto Mosquito está relacionada com o trabalho contínuo desenvolvido com a comunidade local e com o interesse dos pescadores na implementação do dispositivo.

“É uma comunidade com a qual já trabalhamos há muito tempo e que solicitou este tipo de apoio”, referiu.

O técnico acrescentou que a eficácia do equipamento depende de manutenção regular, destacando que a iniciativa pode contribuir para melhorar a produtividade da pesca artesanal e promover o equilíbrio do ecossistema marinho.