Maio: Abastecimento da ilha continua condicionado devido à inoperacionalidade da rampa metálica do porto de Porto Inglês

O abastecimento da ilha do Maio continua condicionado devido à inoperacionalidade da rampa metálica do porto de Porto Inglês, danificada na sequência da forte agitação marítima registada nos últimos dias.

O navio Liberdadi atracou esta quarta-feira no porto da cidade de Porto Inglês utilizando a rampa de betão, realizando apenas o transporte de passageiros, sem operações de carga, descarga de mercadorias ou transporte de viaturas.

A situação está a suscitar preocupação entre comerciantes e operadores económicos, uma vez que a interrupção das operações de carga compromete a entrada regular de bens de primeira necessidade na ilha.

Habitualmente, as quartas-feiras são dias de reposição de stocks para grande parte dos estabelecimentos comerciais do Maio.

No entanto, a inoperacionalidade da rampa metálica tem dificultado a chegada de mercadorias, afectando o normal abastecimento das lojas.

A última operação de abastecimento ocorreu no passado sábado, através de uma viagem extraordinária do navio Dona Tututa, mobilizado para garantir o transporte de cargas e viaturas para a ilha.

Entretanto, a CV Interilhas prevê realizar uma nova viagem extraordinária ao Maio no próximo sábado, dia 6, novamente com o navio Dona Tututa, numa tentativa de minimizar os constrangimentos provocados pela situação.

As tentativas da Inforpress junto da administração nacional e local da Enapor para mais informações sobre o estado da infra-estrutura resultaram infrutíferas.