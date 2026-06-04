Uni-CV lança projecto de investigação para travar a resistência aos antibióticos em crianças cabo-verdianas

Em Cabo Verde, as infecções respiratórias agudas continuam a ser uma das principais causas de procura de cuidados em idade pediátrica, com uma taxa de incidência de 7.551 casos por cada 10.000 crianças com menos de 5 anos, enquanto a pneumonia regista 218 casos por cada 10.000. Perante este cenário, a Universidade de Cabo Verde lança hoje, 4 de Junho, o PREPARA-M.CV, um projecto de investigação aplicada que pretende reforçar a capacidade nacional de diagnóstico e travar o avanço da resistência aos antimicrobianos (RAM) nas crianças cabo-verdianas.

Coordenado pela Uni-CV e financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian no âmbito do concurso “+ Investigação”, com um orçamento global de 179.920 euros e duração de 36 meses, o projecto reúne ainda um consórcio internacional.

O PREPARA-M.CV propõe-se enfrentar este cenário em três frentes simultâneas, nomeadamente: introduzir tecnologias de diagnóstico rápido e molecular no Hospital Universitário Dr. Agostinho Neto; sistematizar a vigilância laboratorial da resistência aos antimicrobianos a partir de amostras pediátricas; e formar profissionais de saúde em prescrição racional, segundo as boas práticas internacionais de antibiotic stewardship.

O projecto produzirá dados próprios sobre o perfil microbiológico das infecções respiratórias em Cabo Verde, contribuindo directamente para a revisão do Plano Nacional de Combate à Resistência aos Antimicrobianos.

A RAM é hoje considerada pela Organização Mundial da Saúde uma das dez maiores ameaças à saúde global. Estimativas publicadas na revista The Lancet apontam para 39 milhões de mortes directamente atribuíveis à resistência aos antibióticos entre 2025 e 2050, com particular impacto em África.